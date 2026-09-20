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Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта купить с доставкой в Москве
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Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта

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Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 1
Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 2
Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 3
Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 4
Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 5
Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 6
Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 7
Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 8
Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 9
Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 10
Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 1
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 2
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 3
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 4
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 5
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 6
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 7
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 8
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 9
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 10
  • Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656215
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.65х0.46х0.24
Вес, кг.
5.9

Описание товара Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта

Ресанта БТР-2900Р– мощный бензиновый триммер для покоса высокой травы, сорняков, сухостоя, поросли кустарников и молодых деревьев. В качестве режущего инструмента используется хромированный диск с победитовыми твердосплавными насадками или леска. В первом случае ширина скоса составляет 255 мм. Во втором – 460 мм. Бензотриммер не привязан к электросети, подходит для длительной работы на участках большой площади. Удобен для работы вдоль заборов, на небольших газонах, в труднодоступных местах. Работает на топливной смеси бензина (от АИ-92 и выше) с маслом для двухтактных ДВС. Уровень топлива легко отслеживать: бак сделан из полупрозрачного пластика. Мощный и надежный двухтактный двигатель: 2,9 кВт оснащен воздушным охлаждением, системой антивибрации и легким ручным запуском. Бензиновый триммер имеет интуитивно понятное управление и эргономичную U-образную рукоятку. Разборная штанга обеспечивает компактность при хранении и перевозке. Ресанта БТР-2900Р поставляется в богатой комплектации: режущий диск 40TP с победитовыми напайками, защитные очки, ранцевый ремень, катушка с безразборной заправкой лески. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T». Схожая модель с цельной штангойРесанта БТР-2900П.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта




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Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Ресанта БТР-2900Р– мощный бензиновый триммер для покоса высокой травы, сорняков, сухостоя, поросли кустарников и молодых деревьев. В качестве режущего инструмента используется хромированный диск с победитовыми твердосплавными насадками или леска. В первом случае ширина скоса составляет 255 мм. Во втором – 460 мм. Бензотриммер не привязан к электросети, подходит для длительной работы на участках большой площади. Удобен для работы вдоль заборов, на небольших газонах, в труднодоступных местах. Работает на топливной смеси бензина (от АИ-92 и выше) с маслом для двухтактных ДВС. Уровень топлива легко отслеживать: бак сделан из полупрозрачного пластика. Мощный и надежный двухтактный двигатель: 2,9 кВт оснащен воздушным охлаждением, системой антивибрации и легким ручным запуском. Бензиновый триммер имеет интуитивно понятное управление и эргономичную U-образную рукоятку. Разборная штанга обеспечивает компактность при хранении и перевозке. Ресанта БТР-2900Р поставляется в богатой комплектации: режущий диск 40TP с победитовыми напайками, защитные очки, ранцевый ремень, катушка с безразборной заправкой лески. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T». Схожая модель с цельной штангойРесанта БТР-2900П.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта - стоимость товара 16270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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