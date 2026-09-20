Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта
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Характеристики
Описание товара Бензиновый триммер БТР-2900Р Ресанта
Ресанта БТР-2900Р– мощный бензиновый триммер для покоса высокой травы, сорняков, сухостоя, поросли кустарников и молодых деревьев. В качестве режущего инструмента используется хромированный диск с победитовыми твердосплавными насадками или леска. В первом случае ширина скоса составляет 255 мм. Во втором – 460 мм. Бензотриммер не привязан к электросети, подходит для длительной работы на участках большой площади. Удобен для работы вдоль заборов, на небольших газонах, в труднодоступных местах. Работает на топливной смеси бензина (от АИ-92 и выше) с маслом для двухтактных ДВС. Уровень топлива легко отслеживать: бак сделан из полупрозрачного пластика. Мощный и надежный двухтактный двигатель: 2,9 кВт оснащен воздушным охлаждением, системой антивибрации и легким ручным запуском. Бензиновый триммер имеет интуитивно понятное управление и эргономичную U-образную рукоятку. Разборная штанга обеспечивает компактность при хранении и перевозке. Ресанта БТР-2900Р поставляется в богатой комплектации: режущий диск 40TP с победитовыми напайками, защитные очки, ранцевый ремень, катушка с безразборной заправкой лески. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T». Схожая модель с цельной штангойРесанта БТР-2900П.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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