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Триммер Champion Т433 купить с доставкой в Москве
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Триммер Champion Т433

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Триммер Champion Т433 - фото 1
Триммер Champion Т433 - фото 2
Триммер Champion Т433 - фото 3
Триммер Champion Т433 - фото 4
Триммер Champion Т433 - фото 5
Триммер Champion Т433 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер Champion Т433 - фото 1
  • Триммер Champion Т433 - фото 2
  • Триммер Champion Т433 - фото 3
  • Триммер Champion Т433 - фото 4
  • Триммер Champion Т433 - фото 5
  • Триммер Champion Т433 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
10 590 руб.  12 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266740
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, см
98х30х29
Вес, кг.
9.8

Описание товара Триммер Champion Т433

Триммер Champion Т433 оснащена высокопроизводительным мотором и отлично подходит для скашивания густой поросли. Имеет U-образную рукоятку, которая способствует естественному движению инструмента. Разъемная штанга позволяет разобрать триммер для компактного хранения.



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Отзывы о товаре Триммер Champion Т433




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Триммер Champion Т433 оснащена высокопроизводительным мотором и отлично подходит для скашивания густой поросли. Имеет U-образную рукоятку, которая способствует естественному движению инструмента. Разъемная штанга позволяет разобрать триммер для компактного хранения.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер Champion Т433 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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