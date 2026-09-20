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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656210
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Описание товара Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта относится к категории облегчённых инструментов, которые подходят для проведения небольшого объёма работ. Он может использоваться как на ровных участках, так и труднодоступных местах, для того чтобы скашивать траву, бурьян, поросли кустарников и деревьев. В качестве режущего инструмента может выступать леска, обеспечивающая ширину скашивания 460 мм или нож – 255 мм. В комплекте к триммеру идет стандартная катушка лески и трехлепестковый нож. Мощность его двухтактного двигателя составляет 1.9 кВт. Двигатель имеет увеличенный рабочий ресурс, который достигнут благодаря хромированной поршневой группе, надёжным поршневым кольцам и высококачественной сборке. Воздушное охлаждение позволяет работать длительное время без перерывов. В качестве топлива используется смесь бензина имоторного масла. Удобство работы с бензиновым триммером БТР-1900П обеспечено лёгким запуском и эффективной антивибрационной системой. Цельная штанга оснащена регулируемой по высоте велосипедной рукояткой. Плечевой ремень позволяет повесить бензотриммер на одно плечо, сняв нагрузку с рук. Наличие блокиратора курка и защитного кожуха повышают безопасность этого инструмента. Защитные очки идут в комплекте. МодельРесанта БТР-1900Римеет такие же параметры, но разборную штангу.
Бензиновый триммер БТР-1900П Ресанта относится к категории облегчённых инструментов, которые подходят для проведения небольшого объёма работ. Он может использоваться как на ровных участках, так и труднодоступных местах, для того чтобы скашивать траву, бурьян, поросли кустарников и деревьев. В качестве режущего инструмента может выступать леска, обеспечивающая ширину скашивания 460 мм или нож – 255 мм. В комплекте к триммеру идет стандартная катушка лески и трехлепестковый нож. Мощность его двухтактного двигателя составляет 1.9 кВт. Двигатель имеет увеличенный рабочий ресурс, который достигнут благодаря хромированной поршневой группе, надёжным поршневым кольцам и высококачественной сборке. Воздушное охлаждение позволяет работать длительное время без перерывов. В качестве топлива используется смесь бензина имоторного масла. Удобство работы с бензиновым триммером БТР-1900П обеспечено лёгким запуском и эффективной антивибрационной системой. Цельная штанга оснащена регулируемой по высоте велосипедной рукояткой. Плечевой ремень позволяет повесить бензотриммер на одно плечо, сняв нагрузку с рук. Наличие блокиратора курка и защитного кожуха повышают безопасность этого инструмента. Защитные очки идут в комплекте. МодельРесанта БТР-1900Римеет такие же параметры, но разборную штангу.
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