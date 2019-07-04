Триммер бензиновый Patriot PT 3555ES Country 250108036
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Мощность электрического двигателя
1300
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
33 см3
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%7 280 руб. 14 613 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182313
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
катушка с леской/ЗИП комплект для уcтановки триммерного ножа/канистра для приготовления топливной смеси/плечевой ремень
Особенности
регулировка высоты ручки
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
0.9
Мощность электрического двигателя
1300
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
33 см3
Обороты двигателя
8000
Скорость вращения ножа
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х27
Вес, кг.
3.5
Описание товара Триммер бензиновый Patriot PT 3555ES Country 250108036
Универсальный триммер. Предназначен для стрижки газонов и травы на приусадебном участке и скашивания густой травы на неровных больших площадях. Облегченный запуск Easy Start.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
катушка с леской/ЗИП комплект для уcтановки триммерного ножа/канистра для приготовления топливной смеси/плечевой ремень
Особенности
регулировка высоты ручки
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя
0
Топливный бак, л
0.9
Мощность электрического двигателя
1300
Антивибрационная система
да
Ширина скашивания
44
Рабочий объем
33 см3
Обороты двигателя
8000
Развернуть
Скорость вращения ножа
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
U-образная (велосипедная)
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Универсальный триммер. Предназначен для стрижки газонов и травы на приусадебном участке и скашивания густой травы на неровных больших площадях. Облегченный запуск Easy Start.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, С колесами, Двигатель снизу, D-образная ручка
Теги товара: бензиновый, Антивибрационная система, Более 6 кг, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
Достоинства:
Косит, легко заводится, в отличии от косилок "NoName" собирать ее легко (она уже частично собрана), остается только прикрутить штангу и защитный кожух лески.
Недостатки:
Выплевывает излишки масла (1:32), ставится коса на землю на бензобак, баночка для смешивания масла как и у всех китайских кос протекает. Весьма прожорлива, крепление кожуха лескидиска ненадежное, кожух начинает "гулять" на штанге из-за этого либо тебе летит трава в лицо, либо не получается хорошо скосить траву.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер бензиновый Patriot PT 3555ES Country 250108036
Достоинства:
Косит, легко заводится, в отличии от косилок "NoName" собирать ее легко (она уже частично собрана), остается только прикрутить штангу и защитный кожух лески.
Недостатки:
Выплевывает излишки масла (1:32), ставится коса на землю на бензобак, баночка для смешивания масла как и у всех китайских кос протекает. Весьма прожорлива, крепление кожуха лескидиска ненадежное, кожух начинает "гулять" на штанге из-за этого либо тебе летит трава в лицо, либо не получается хорошо скосить траву.