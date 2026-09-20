Top.Mail.Ru
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 1
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 2
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 3
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 4
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 5
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 6
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 7
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 8
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 9
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 10
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 11
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 12
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 13
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 14
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 15
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 16
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 1
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 2
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 3
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 4
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 5
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 6
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 7
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 8
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 9
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 10
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 11
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 12
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 13
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 14
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 15
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 16
  • Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
12 270 руб.  17 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654190
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1

Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4 X [RZ03-04702500-R3R1] обеспечивает точность ввода данных в программах и комфортное управление в играх. Она оснащена механическими линейными переключателями Razer Yellow с быстрой реакцией на каждое нажатие и низким уровнем шума. Подсветка символов с палитрой RGB гарантирует удобство в условиях недостаточной освещенности и погружение в игровой процесс. Функция программирования предлагает создание макросов с определенной последовательностью действий. Конструкция из алюминия и пластика устойчива к механическим воздействиям. Для подключения клавиатуры Razer BlackWidow V4 X [RZ03-04702500-R3R1] к компьютеру применяется кабель с интерфейсом USB.

Отзывы о товаре Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4 X [RZ03-04702500-R3R1] обеспечивает точность ввода данных в программах и комфортное управление в играх. Она оснащена механическими линейными переключателями Razer Yellow с быстрой реакцией на каждое нажатие и низким уровнем шума. Подсветка символов с палитрой RGB гарантирует удобство в условиях недостаточной освещенности и погружение в игровой процесс. Функция программирования предлагает создание макросов с определенной последовательностью действий. Конструкция из алюминия и пластика устойчива к механическим воздействиям. Для подключения клавиатуры Razer BlackWidow V4 X [RZ03-04702500-R3R1] к компьютеру применяется кабель с интерфейсом USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...