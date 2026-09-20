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Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань) купить с доставкой в Москве
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Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань)

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Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань) - фото 1
Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань) - фото 1
  • Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652988
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
30
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, кг.
1.05

Описание товара Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань)

Игровой коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB — это ультратехнологичная игровая поверхность формата XXL (900х300 мм), созданная для геймеров и энтузиастов, которым важен бескомпромиссный контроль над каждым движением мыши и яркая визуальная эстетика рабочего пространства.

Отзывы о товаре Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань)




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Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
30
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB — это ультратехнологичная игровая поверхность формата XXL (900х300 мм), созданная для геймеров и энтузиастов, которым важен бескомпромиссный контроль над каждым движением мыши и яркая визуальная эстетика рабочего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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