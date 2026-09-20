Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652988
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
30
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, кг.
1.05
Описание товара Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань)
Игровой коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB — это ультратехнологичная игровая поверхность формата XXL (900х300 мм), созданная для геймеров и энтузиастов, которым важен бескомпромиссный контроль над каждым движением мыши и яркая визуальная эстетика рабочего пространства.
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Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
30
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Игровой коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB — это ультратехнологичная игровая поверхность формата XXL (900х300 мм), созданная для геймеров и энтузиастов, которым важен бескомпромиссный контроль над каждым движением мыши и яркая визуальная эстетика рабочего пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Коврик Mad Catz S.U.R.F. RGB чёрный (900 x 300 x 4 мм, RGB подсветка, натуральная резина, ткань)