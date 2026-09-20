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Коврик для мыши Cactus Skytrek черный купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши Cactus Skytrek черный

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Коврик для мыши Cactus Skytrek черный - фото 1
Коврик для мыши Cactus Skytrek черный - фото 2
Коврик для мыши Cactus Skytrek черный - фото 3
Коврик для мыши Cactus Skytrek черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Cactus Skytrek черный - фото 1
  • Коврик для мыши Cactus Skytrek черный - фото 2
  • Коврик для мыши Cactus Skytrek черный - фото 3
  • Коврик для мыши Cactus Skytrek черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498920
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
ткань, пенорезина
Цвет
разноцветный
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х9х8
Вес, г.
900

Описание товара Коврик для мыши Cactus Skytrek черный

Коврик для мыши Cactus CS-MP-PRO05XXL Skytrek имеет ровную и гладкую поверхность, что позволяет ему обеспечить плавное скольжение любой мыши с различными настройками. При этом, коврик усиливает точность сенсора при передаче каждого вашего движения на экран монитора. Толщина коврика составляет 3 мм, что делает его оптимально жестким, при этом никак не снижая гибкость поверхности.



Теги товара: с принтом

Отзывы о товаре Коврик для мыши Cactus Skytrek черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
ткань, пенорезина
Цвет
разноцветный
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для мыши Cactus CS-MP-PRO05XXL Skytrek имеет ровную и гладкую поверхность, что позволяет ему обеспечить плавное скольжение любой мыши с различными настройками. При этом, коврик усиливает точность сенсора при передаче каждого вашего движения на экран монитора. Толщина коврика составляет 3 мм, что делает его оптимально жестким, при этом никак не снижая гибкость поверхности.


Теги товара: с принтом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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