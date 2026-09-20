Коврик для мыши Cactus Skytrek черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498920
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
ткань, пенорезина
Цвет
разноцветный
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х9х8
Вес, г.
900
Описание товара Коврик для мыши Cactus Skytrek черный
Коврик для мыши Cactus CS-MP-PRO05XXL Skytrek имеет ровную и гладкую поверхность, что позволяет ему обеспечить плавное скольжение любой мыши с различными настройками. При этом, коврик усиливает точность сенсора при передаче каждого вашего движения на экран монитора. Толщина коврика составляет 3 мм, что делает его оптимально жестким, при этом никак не снижая гибкость поверхности.
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Теги товара: с принтом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
ткань, пенорезина
Цвет
разноцветный
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Коврик для мыши Cactus CS-MP-PRO05XXL Skytrek имеет ровную и гладкую поверхность, что позволяет ему обеспечить плавное скольжение любой мыши с различными настройками. При этом, коврик усиливает точность сенсора при передаче каждого вашего движения на экран монитора. Толщина коврика составляет 3 мм, что делает его оптимально жестким, при этом никак не снижая гибкость поверхности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые
Теги товара: с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые
Теги товара: с принтом
Коврик для мыши Cactus Skytrek черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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