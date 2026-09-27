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Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
470 руб.
670
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325167
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Описание товара Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый
Коврик Oklick OK-RG0550-GR представлен в стильном игровом дизайне с серой расцветкой. Особенностью данной модели является наличие удобной подставки под запястье в виде гелевой подушки толщиной 2 см. Компактный аксессуар легко помещается в ограниченном пространстве стола, ведь его габариты составляют всего 22x20 см.
Изделие Oklick OK-RG0550-GR имеет влагостойкую резиновую основу, нескользящую по поверхности компьютерного стола. Плотное тканевое покрытие коврика способствует ровному и быстрому скольжению мыши с точной передачей команд. Данный аксессуар прослужит довольно долго, радуя привлекательным внешним видом и износостойкостью.
Коврик Oklick OK-RG0550-GR представлен в стильном игровом дизайне с серой расцветкой. Особенностью данной модели является наличие удобной подставки под запястье в виде гелевой подушки толщиной 2 см. Компактный аксессуар легко помещается в ограниченном пространстве стола, ведь его габариты составляют всего 22x20 см.
Изделие Oklick OK-RG0550-GR имеет влагостойкую резиновую основу, нескользящую по поверхности компьютерного стола. Плотное тканевое покрытие коврика способствует ровному и быстрому скольжению мыши с точной передачей команд. Данный аксессуар прослужит довольно долго, радуя привлекательным внешним видом и износостойкостью.
Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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