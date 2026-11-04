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Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий

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Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 1
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 2
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 3
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 4
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 5
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 6
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 7
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 8
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 9
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 1
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 2
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 3
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 4
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 5
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 6
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 7
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 8
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 9
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
410 руб.  860 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 324891
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий
410 руб. -52%
860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
34х6х6
Вес, г.
405

Описание товара Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий

Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий

Отзывы о товаре Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Oklick OK-FP0700 темно-синий - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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