Коврик для мыши Defender FLICK L 400X450X4 mm REDRAGON (77989)
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Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 650729
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х38
Вес, г.
600
Описание товара Коврик для мыши Defender FLICK L 400X450X4 mm REDRAGON (77989)
Черный коврик Redragon Flick L (L) улучшит точность отклика компьютерной мыши на команды. Простое в уходе и прочное изделие прослужит не один месяц, радуя удобством и красивым внешним видом. Гладкий верхний слой Speed улучшает скольжение, благодаря чему контроллер максимально точно реагирует на резкие и быстрые движения. Среднее по размерам покрытие Redragon Flick L (L) закрывает нужную область столешницы, облегчая работу с мышкой и защищая стол от пыли, пятен и царапин. Коврик всегда остается на положенном месте, не давая мыши скользить и падать со стола от резких движений рукой. Покрытие улучшит точность работы за компьютером, поскольку избавит от проблем дрожания курсора и ложных срабатываний из-за бликов на полировке стола.
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Черный коврик Redragon Flick L (L) улучшит точность отклика компьютерной мыши на команды. Простое в уходе и прочное изделие прослужит не один месяц, радуя удобством и красивым внешним видом. Гладкий верхний слой Speed улучшает скольжение, благодаря чему контроллер максимально точно реагирует на резкие и быстрые движения. Среднее по размерам покрытие Redragon Flick L (L) закрывает нужную область столешницы, облегчая работу с мышкой и защищая стол от пыли, пятен и царапин. Коврик всегда остается на положенном месте, не давая мыши скользить и падать со стола от резких движений рукой. Покрытие улучшит точность работы за компьютером, поскольку избавит от проблем дрожания курсора и ложных срабатываний из-за бликов на полировке стола.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик для мыши Defender FLICK L 400X450X4 mm REDRAGON (77989) – стоимость товара 660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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