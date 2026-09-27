Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%330 руб. 510 руб.
В наличии
Код товара: 250126
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
330 руб. -35%
510 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
29
Материал
ткань
Цвет
черный/красный
Ширина, см
6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х5х5
Вес, г.
200
Описание товара Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560)
Подходит для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любым типом сенсора. Большой размер для удобной работы на низком разрешении. Не скользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Гладкая поверхность. Тип поверхности: Control.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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Бренд
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
29
Материал
ткань
Цвет
черный/красный
Ширина, см
6
Страна производитель
Россия
Подходит для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любым типом сенсора. Большой размер для удобной работы на низком разрешении. Не скользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Гладкая поверхность. Тип поверхности: Control.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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