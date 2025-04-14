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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм

22 Отзывы
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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм - фото 1
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм - фото 2
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм - фото 1
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм - фото 2
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540572
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
ткань
Цвет
черный
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
320

Описание товара Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм

Коврик для мыши A4TECH — это превосходное сочетание функциональности и стиля для вашего рабочего пространства. С шириной 35 см и высотой всего 0,2 см, он обеспечивает достаточную площадь для свободного и точного перемещения мыши, подходя как для офисной работы, так и для игровых сессий. Коврик оснащен антискользящим покрытием, что гарантирует его надежное удержание на поверхности стола даже при самых динамичных движениях. Этот аксессуар от известного бренда A4Tech станет идеальным дополнением для любого пользователя, ценящего комфорт и производительность.

Отзывы о товаре Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм

Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Рогов Н.

Достоинства:


Комментарий:
беру второй раз, первый такой прослужил лет 5
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
лучший коврик за свою цену беру уже второй
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Тимур П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал! Всё как в описании! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший коврик, надеюсь долго проживает
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Недостатков не обнаружено, менял старый, такой же, который протёрся, фактура приятная, мышь ведёт себя также.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный принт
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Шершавый по чуствитво Но мышка гладко двигается и сенсор не слетает Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик. Размер то что надо, небольшой и не маленький. Единственный минус - сильно неприятно пахнет резиной. Я думаю должен перестать пахнуть со временем)
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Коврик бомба, очень гладкий!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
ребёнку понравился. размер больше чем ожидал. Вписался на стол удобно.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Данил

Достоинства:


Комментарий:
коврик бомба, на столешнице не скользит, правда запах, но ничего страшного
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Алена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
заказывала для ребёнка он в восторге всё понравилось рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Базовый 4тековский ковер. Приятный на ощупь, мышка на срывается, запястье не царапается. Хороший коврик на свои деньги, покупаю не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший и красивый коврик) давно себе хотел)
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик ,качество неплохое
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
chikchirik

Достоинства:


Комментарий:
Хороший коврик, мышь скользит отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Артем Ц.

Достоинства:


Комментарий:
В общем ковер нормальный. Но не оригинал. Время покажет на сколько он живуч.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Коврик купили недавно. Вполне устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Большой и удобный коврик, мышка отлично передвигается по его поверхности
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Коврик за свои деньги классный, к упаковке есть вопросы(была вскрыта и вся перемята)
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Конная Олеся

Достоинства:


Комментарий:
Хороший коврик, уже боали такой у этой де фирмы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар идеальный, уже проверил, минус 1 звезда за задержку доставки.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
ткань
Цвет
черный
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для мыши A4TECH — это превосходное сочетание функциональности и стиля для вашего рабочего пространства. С шириной 35 см и высотой всего 0,2 см, он обеспечивает достаточную площадь для свободного и точного перемещения мыши, подходя как для офисной работы, так и для игровых сессий. Коврик оснащен антискользящим покрытием, что гарантирует его надежное удержание на поверхности стола даже при самых динамичных движениях. Этот аксессуар от известного бренда A4Tech станет идеальным дополнением для любого пользователя, ценящего комфорт и производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Рогов Н.

Достоинства:


Комментарий:
беру второй раз, первый такой прослужил лет 5
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
лучший коврик за свою цену беру уже второй
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Тимур П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал! Всё как в описании! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший коврик, надеюсь долго проживает
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Недостатков не обнаружено, менял старый, такой же, который протёрся, фактура приятная, мышь ведёт себя также.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный принт
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Шершавый по чуствитво Но мышка гладко двигается и сенсор не слетает Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик. Размер то что надо, небольшой и не маленький. Единственный минус - сильно неприятно пахнет резиной. Я думаю должен перестать пахнуть со временем)
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Коврик бомба, очень гладкий!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
ребёнку понравился. размер больше чем ожидал. Вписался на стол удобно.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Данил

Достоинства:


Комментарий:
коврик бомба, на столешнице не скользит, правда запах, но ничего страшного
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Алена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
заказывала для ребёнка он в восторге всё понравилось рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Базовый 4тековский ковер. Приятный на ощупь, мышка на срывается, запястье не царапается. Хороший коврик на свои деньги, покупаю не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший и красивый коврик) давно себе хотел)
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик ,качество неплохое
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
chikchirik

Достоинства:


Комментарий:
Хороший коврик, мышь скользит отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Артем Ц.

Достоинства:


Комментарий:
В общем ковер нормальный. Но не оригинал. Время покажет на сколько он живуч.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Коврик купили недавно. Вполне устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Большой и удобный коврик, мышка отлично передвигается по его поверхности
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Коврик за свои деньги классный, к упаковке есть вопросы(была вскрыта и вся перемята)
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Конная Олеся

Достоинства:


Комментарий:
Хороший коврик, уже боали такой у этой де фирмы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2024
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар идеальный, уже проверил, минус 1 звезда за задержку доставки.


Коврик для мыши A4Tech Bloody B-080S черный/рисунок 430x350x2мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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