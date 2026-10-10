Коврик для мыши Defender Flick M Redragon (77988)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%220 руб. 780 руб.
В наличии
Код товара: 505717
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
220 руб. -72%
780 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Коврик для мыши Defender Flick M Redragon (77988)
Коврик для мыши Defender Flick M Redragon (77988)
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Коврик для мыши Defender Flick M Redragon (77988)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик для мыши Defender Flick M Redragon (77988) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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