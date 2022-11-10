Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%290 руб. 640 руб.
В наличии
Код товара: 325144
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
290 руб. -55%
640 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Материал
пластик/резина
Цвет
рисунок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х2х2
Вес, г.
40
Описание товара Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы
Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые
Теги товара: с принтом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Материал
пластик/резина
Цвет
рисунок
Страна производитель
Китай
Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые
Теги товара: с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые
Теги товара: с принтом
Достоинства:
Коврик идеально подошел по размерам. Не слишком большой, но и не маленький. Мышка на нем чувствительная, курсор не скачет. Рекомендую.
Достоинства:
Удобный и качественный коврик. Толщина умеренная, так что во время долгой работы края не чувствуются.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Материал приятный на ощупь, не вызывает дискомфорта. Мышка скользит хорошо.
Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы - этот товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик Buro для мыши BU-M20045 рисунок/цветы
Достоинства:
Коврик идеально подошел по размерам. Не слишком большой, но и не маленький. Мышка на нем чувствительная, курсор не скачет. Рекомендую.
Достоинства:
Удобный и качественный коврик. Толщина умеренная, так что во время долгой работы края не чувствуются.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Материал приятный на ощупь, не вызывает дискомфорта. Мышка скользит хорошо.