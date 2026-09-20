Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коврик для мыши Acer OMP211 Black ZL.MSPEE.002
Черный коврик Acer OMP211 улучшит точность отклика компьютерной мыши на команды. Простое в уходе и прочное изделие прослужит не один месяц, радуя удобством и красивым внешним видом. Универсальная подложка идеально подходит для развлечений, работы с контентом и графикой, поскольку мышь точно реагирует на любые движения. Среднее по размерам покрытие Acer OMP211 закрывает нужную область столешницы, облегчая работу с мышкой и защищая стол от пыли, пятен и царапин. Коврик всегда остается на положенном месте, не давая мыши скользить и падать со стола от резких движений рукой. Покрытие улучшит точность работы за компьютером, поскольку избавит от проблем дрожания курсора и ложных срабатываний из-за бликов на полировке стола.
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