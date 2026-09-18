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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-081S черный/рисунок купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-081S черный/рисунок

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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-081S черный/рисунок - фото 1
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-081S черный/рисунок - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-081S черный/рисунок - фото 1
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-081S черный/рисунок - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324963
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
ткань, резина
Цвет
черный, рисунок
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
220

Описание товара Коврик для мыши A4Tech Bloody B-081S черный/рисунок

Коврик для мыши A4 Bloody B-081S непременно понравится любителям хорроров. Необычный рисунок на поверхности привлекает к себе внимание с первого взгляда. Сам верх изготовлен из прочной ткани черного цвета, обеспечивающей идеальное скольжение мыши и точность курсора. По краю имеется прошивка контрастной красной нитью для улучшения износостойкости модели.



Теги товара: с принтом

Отзывы о товаре Коврик для мыши A4Tech Bloody B-081S черный/рисунок




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
ткань, резина
Цвет
черный, рисунок
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для мыши A4 Bloody B-081S непременно понравится любителям хорроров. Необычный рисунок на поверхности привлекает к себе внимание с первого взгляда. Сам верх изготовлен из прочной ткани черного цвета, обеспечивающей идеальное скольжение мыши и точность курсора. По краю имеется прошивка контрастной красной нитью для улучшения износостойкости модели.


Теги товара: с принтом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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