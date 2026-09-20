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Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L

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Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L - фото 1
Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L - фото 1
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654439
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
437

Описание товара Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L

Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L. Специальная нескользящая резиновая основа сохраняет стабильное положение коврика на рабочей поверхности. Ровная поверхность коврика позволяет ему обеспечить плавное скольжение любой мыши с различными настройками.

Отзывы о товаре Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
75
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L. Специальная нескользящая резиновая основа сохраняет стабильное положение коврика на рабочей поверхности. Ровная поверхность коврика позволяет ему обеспечить плавное скольжение любой мыши с различными настройками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-30L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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