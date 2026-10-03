Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006)
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Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%400 руб. 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650730
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х8
Вес, г.
510
Описание товара Коврик для мыши Defender BLACK XXL ONE (50006)
Игровой коврик для мыши Defender Black One (XL) с каучуковой нескользящей основой и гладкой рабочей поверхностью сделает работу с любой компьютерной мышкой комфортной и простой, защищая при этом от различных повреждений поверхность рабочего стола. Оптимально подобранные размеры 680х240 мм позволяют использовать его даже в условиях ограниченного пространства. Края аксессуара надёжно прошиты специальной прочной нитью, что минимизирует вероятность их деформации даже при частом использовании.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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Игровой коврик для мыши Defender Black One (XL) с каучуковой нескользящей основой и гладкой рабочей поверхностью сделает работу с любой компьютерной мышкой комфортной и простой, защищая при этом от различных повреждений поверхность рабочего стола. Оптимально подобранные размеры 680х240 мм позволяют использовать его даже в условиях ограниченного пространства. Края аксессуара надёжно прошиты специальной прочной нитью, что минимизирует вероятность их деформации даже при частом использовании.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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