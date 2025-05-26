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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок

5 Отзывы
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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 1
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 2
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 3
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 4
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 5
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 1
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 2
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 3
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 4
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 5
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324905
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Цвет
черный, рисунок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х6
Вес, г.
437

Описание товара Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок

Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок



Теги товара: с принтом

Отзывы о товаре Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Мягкий приятный , хорошо скользит , не маркий
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Ирина Х.

Достоинства:


Комментарий:
уже покупала сыну. пользовался три года. сейчас заказала новый в подарок
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо скользит мышь ,хороший коврик
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Лев Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ковер за свои денежки)
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный коврик. Сын в восторге. Сказал ничего лучшего нет. Благодарю производителя и поставщика.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Цвет
черный, рисунок
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок


Теги товара: с принтом
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Мягкий приятный , хорошо скользит , не маркий
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Ирина Х.

Достоинства:


Комментарий:
уже покупала сыну. пользовался три года. сейчас заказала новый в подарок
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо скользит мышь ,хороший коврик
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Лев Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ковер за свои денежки)
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный коврик. Сын в восторге. Сказал ничего лучшего нет. Благодарю производителя и поставщика.


Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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