Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324905
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Цвет
черный, рисунок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х6
Вес, г.
437
Описание товара Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые
Теги товара: с принтом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые
Теги товара: с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые
Теги товара: с принтом
Достоинства:
Комментарий:
Мягкий приятный , хорошо скользит , не маркий
Достоинства:
Комментарий:
уже покупала сыну. пользовался три года. сейчас заказала новый в подарок
Достоинства:
Комментарий:
хорошо скользит мышь ,хороший коврик
Достоинства:
Комментарий:
хороший ковер за свои денежки)
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный коврик. Сын в восторге. Сказал ничего лучшего нет. Благодарю производителя и поставщика.
Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик для мыши A4Tech Bloody B-087S черный/рисунок
Достоинства:
Комментарий:
Мягкий приятный , хорошо скользит , не маркий
Достоинства:
Комментарий:
уже покупала сыну. пользовался три года. сейчас заказала новый в подарок
Достоинства:
Комментарий:
хорошо скользит мышь ,хороший коврик
Достоинства:
Комментарий:
хороший ковер за свои денежки)
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный коврик. Сын в восторге. Сказал ничего лучшего нет. Благодарю производителя и поставщика.