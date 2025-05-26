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Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564) купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564)

30 Отзывы
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Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564) - фото 1
Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564) - фото 2
Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564) - фото 3
Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564) - фото 1
  • Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564) - фото 2
  • Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564) - фото 3
  • Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505721
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564)
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Высота, см
0.3
Материал
ткань, резина
Цвет
черный, красный
Ширина, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х8х8
Вес, г.
500

Описание товара Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564)

Коврик Defender Black Ultra XXL разработан для поклонников компьютерных игр. Вы хотите погрузиться в процесс и комфортно управлять персонажем? Это изделие обеспечит легкое перемещение мыши и удобство взаимодействия с ПК. Внимание стоит уделить габаритам. Размеры коврика велики – 900x450 мм. Толщина коврика минимальная – 3 мм, ладонь не приподнимается сильно над столом и уменьшается напряжение в области запястья. Резиновое основание прекрасно выдерживает все нагрузки, гарантирует надежность и позволяет лучше зафиксировать изделие на поверхности. Верхний слой производится из особой ткани. Прочный материал проявляет стойкость к износу и не теряет первоначальные свойства. На него наносится красивый рисунок, который дополнит ваш стол. Одно из преимуществ ткани – особая структура. Благодаря этому сенсору проще отслеживать перемещения мыши. Вы сможете комфортно работать с ПК, повышается точность. Это идеальное решение для геймеров, коврик имеет сбалансированные параметры.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший коврик, края не загибаются, чистится влажной тряпочкой отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену очень достойный продукт, аналоги вряд ли есть.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Матвей П.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, цена / качество
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
Материалы хорошие выглядит клёво.)
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Ковры это вкусовщина, обычный бюджетный коврик
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок доволен, качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Пётр З.

Достоинства:


Комментарий:
белые пятна после ляпов от еды и грязи...) моется хорошо, пятна вымываются, если мыть усерднее, то и белых пятен не будет. Мне лень... Все равно ем за рабочим местом)))
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ильшат Н.

Достоинства:


Комментарий:
большая удобная, плюс в посылку вложили купон с промокодом для игры в танки.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер.Прострочка класс тоже. И для моего огромного стола подошел идеально
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Геннадий М.

Достоинства:


Комментарий:
кврик хороший. ребёнок в восторге
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
удобный коврик) он у меня не только под комп, но и когда горшки цветочные сорвались - был подстилкой под землю. качество огонь) следов нет
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Кофанов А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество приемлемое, протирается влажной тряпкой от пыли или других загрязнений довольно легко
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший коврик, на сколько хватит время покажет
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Лойко Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ковёр за эти деньги. Когда не пользовался по назначению - прекрасно украшал комод.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Владислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой, но скользит по поверхности
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный товар. ранее покупал два таких де ковра, теперь решил купить почти на весь стол.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги топ Качество норм, придраться не к чему
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Ксения Ф.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший коврик для мыши, легко чистится, материал приятный, мышка видит его (на обычном столе не функционирует) самое то для гейминга или работы
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик, приятно управлять мышкой
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик, очень большой.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный коврик.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
За ту цену что я купил - это прекрасно. Но если сравнивать с нормальными ковриками, понятно что не дотягивает.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик. Лежит идиально. Минус только то что вонючий до безобразия. Решил это замочив и постирал его в ванной пару раз. За неделю выветрится.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
всё понравилось, ребёнок доволен
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший коврик, большой, удобный и не дорогой.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
плотный, толстый, уже стирали, выдержал, не полинял, не деформировался
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер коврик, качество на высоте! К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный коврик.Домой пригес ,расстелил на полу.Жена заходит,посмотрела и спрашивает: "решил и́огой заняться что ли?".Рекомендую два в одном.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Рашид Н.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный мягкий коврик, мышь как на льду, жаль в черном цвете быстро пачкается
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик, рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Высота, см
0.3
Материал
ткань, резина
Цвет
черный, красный
Ширина, см
45
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик Defender Black Ultra XXL разработан для поклонников компьютерных игр. Вы хотите погрузиться в процесс и комфортно управлять персонажем? Это изделие обеспечит легкое перемещение мыши и удобство взаимодействия с ПК. Внимание стоит уделить габаритам. Размеры коврика велики – 900x450 мм. Толщина коврика минимальная – 3 мм, ладонь не приподнимается сильно над столом и уменьшается напряжение в области запястья. Резиновое основание прекрасно выдерживает все нагрузки, гарантирует надежность и позволяет лучше зафиксировать изделие на поверхности. Верхний слой производится из особой ткани. Прочный материал проявляет стойкость к износу и не теряет первоначальные свойства. На него наносится красивый рисунок, который дополнит ваш стол. Одно из преимуществ ткани – особая структура. Благодаря этому сенсору проще отслеживать перемещения мыши. Вы сможете комфортно работать с ПК, повышается точность. Это идеальное решение для геймеров, коврик имеет сбалансированные параметры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший коврик, края не загибаются, чистится влажной тряпочкой отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену очень достойный продукт, аналоги вряд ли есть.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Матвей П.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, цена / качество
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
Материалы хорошие выглядит клёво.)
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Ковры это вкусовщина, обычный бюджетный коврик
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок доволен, качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Пётр З.

Достоинства:


Комментарий:
белые пятна после ляпов от еды и грязи...) моется хорошо, пятна вымываются, если мыть усерднее, то и белых пятен не будет. Мне лень... Все равно ем за рабочим местом)))
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ильшат Н.

Достоинства:


Комментарий:
большая удобная, плюс в посылку вложили купон с промокодом для игры в танки.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер.Прострочка класс тоже. И для моего огромного стола подошел идеально
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Геннадий М.

Достоинства:


Комментарий:
кврик хороший. ребёнок в восторге
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
удобный коврик) он у меня не только под комп, но и когда горшки цветочные сорвались - был подстилкой под землю. качество огонь) следов нет
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Кофанов А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество приемлемое, протирается влажной тряпкой от пыли или других загрязнений довольно легко
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший коврик, на сколько хватит время покажет
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Лойко Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ковёр за эти деньги. Когда не пользовался по назначению - прекрасно украшал комод.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Владислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой, но скользит по поверхности
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный товар. ранее покупал два таких де ковра, теперь решил купить почти на весь стол.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги топ Качество норм, придраться не к чему
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Ксения Ф.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший коврик для мыши, легко чистится, материал приятный, мышка видит его (на обычном столе не функционирует) самое то для гейминга или работы
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик, приятно управлять мышкой
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик, очень большой.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный коврик.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
За ту цену что я купил - это прекрасно. Но если сравнивать с нормальными ковриками, понятно что не дотягивает.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик. Лежит идиально. Минус только то что вонючий до безобразия. Решил это замочив и постирал его в ванной пару раз. За неделю выветрится.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
всё понравилось, ребёнок доволен
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший коврик, большой, удобный и не дорогой.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
плотный, толстый, уже стирали, выдержал, не полинял, не деформировался
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер коврик, качество на высоте! К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный коврик.Домой пригес ,расстелил на полу.Жена заходит,посмотрела и спрашивает: "решил и́огой заняться что ли?".Рекомендую два в одном.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Рашид Н.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный мягкий коврик, мышь как на льду, жаль в черном цвете быстро пачкается
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коврик, рекомендую!


Коврик для мыши Defender Ultra XXL (50564) – стоимость товара 690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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