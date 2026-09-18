Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-GR серый
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Характеристики
Описание товара Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-GR серый
Коврик для мыши OKLICK OK-RG0580 привлечет внимание широкого круга пользователей. Может использоваться при работе на домашнем компьютере, ноутбуке в офисе с любыми видами компьютерных мышей. Имеет подставку под запястье, наполненную абсолютно безопасным, не имеющим запаха гелем. Она снимает напряжение с мышц руки при работе в течение нескольких часов. Коврик для мыши OKLICK OK-RG0580 характеризуется износостойкостью, длительным сроком эксплуатации, хорошим качеством. Основой изделия является вспененная резина, изготовленная по специальным технологиям, мягкая, упругая и прочная, не подверженная механическим повреждениям. Внешнее покрытие выполнено из ткани, по которой легко двигается компьютерная мышь. Тыльная сторона имеет нескользящее покрытие, удерживающее изделие на рабочей поверхности. Изделие можно использовать при работе с лазерными и оптическими мышками.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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