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Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654441
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Описание товара Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-50L
Коврик A4Tech Bloody BP-50L облегчит работу с компьютерной мышкой. Огромное покрытие занимает большую часть столешницы, попутно защищая ее от царапин и загрязнений. Шероховатый тканевый слой Control улучшает точность управления контроллером, что особенно удобно при работе с контентом и графикой. Покрытие A4Tech Bloody BP-50L имеет нескользящую резиновую основу, а потому остается на положенном месте даже при резких движениях рукой. Коврик тщательно прошит со всех сторон, что улучшает прочность и продлевает срок службы. Яркий тематический рисунок будет вдохновлять на активное участие и успешное прохождение любимых игр
Коврик A4Tech Bloody BP-50L облегчит работу с компьютерной мышкой. Огромное покрытие занимает большую часть столешницы, попутно защищая ее от царапин и загрязнений. Шероховатый тканевый слой Control улучшает точность управления контроллером, что особенно удобно при работе с контентом и графикой. Покрытие A4Tech Bloody BP-50L имеет нескользящую резиновую основу, а потому остается на положенном месте даже при резких движениях рукой. Коврик тщательно прошит со всех сторон, что улучшает прочность и продлевает срок службы. Яркий тематический рисунок будет вдохновлять на активное участие и успешное прохождение любимых игр
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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