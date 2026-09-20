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Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-50L купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-50L

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Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-50L - фото 1
Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-50L - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-50L - фото 1
  • Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-50L - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654441
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный/рисунок
Ширина, см
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
437

Описание товара Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-50L

Коврик A4Tech Bloody BP-50L облегчит работу с компьютерной мышкой. Огромное покрытие занимает большую часть столешницы, попутно защищая ее от царапин и загрязнений. Шероховатый тканевый слой Control улучшает точность управления контроллером, что особенно удобно при работе с контентом и графикой. Покрытие A4Tech Bloody BP-50L имеет нескользящую резиновую основу, а потому остается на положенном месте даже при резких движениях рукой. Коврик тщательно прошит со всех сторон, что улучшает прочность и продлевает срок службы. Яркий тематический рисунок будет вдохновлять на активное участие и успешное прохождение любимых игр

Отзывы о товаре Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-50L




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный/рисунок
Ширина, см
75
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик A4Tech Bloody BP-50L облегчит работу с компьютерной мышкой. Огромное покрытие занимает большую часть столешницы, попутно защищая ее от царапин и загрязнений. Шероховатый тканевый слой Control улучшает точность управления контроллером, что особенно удобно при работе с контентом и графикой. Покрытие A4Tech Bloody BP-50L имеет нескользящую резиновую основу, а потому остается на положенном месте даже при резких движениях рукой. Коврик тщательно прошит со всех сторон, что улучшает прочность и продлевает срок службы. Яркий тематический рисунок будет вдохновлять на активное участие и успешное прохождение любимых игр
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши A4Tech Bloody BP-50L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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