Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
В наличии
Код товара: 650727
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х28х22
Вес, г.
660
Описание товара Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762)
RGB подсветка, Гладкая поверхность, Большой размер для удобной работы на низком разрешении, Края, усиленные оплеткой, не подвержены деформации, Влагоотталкивающее покрытие устойчиво к загрязнениям, Тип поверхности Speed.
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Курьерская доставка в Москве
RGB подсветка, Гладкая поверхность, Большой размер для удобной работы на низком разрешении, Края, усиленные оплеткой, не подвержены деформации, Влагоотталкивающее покрытие устойчиво к загрязнениям, Тип поверхности Speed.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик для мыши Defender NEPTUNE X 800X300X4 REDRAGON (71762) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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