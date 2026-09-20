Коврик для мыши Razer Sphex V3 Large Razer
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498879
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200
Описание товара Коврик для мыши Razer Sphex V3 Large Razer
Получите преимущество с Razer Sphex V3 - последней версией нашего самого тонкого жесткого коврика для игровой мыши, который теперь на 20% тоньше и доступен в большем размере. Обновленный с гладким черным дизайном, коврик также был улучшен за счет более гладкой поверхности, закрепленной на липкой основе для стабильного контроля. Твердая и гладкая поверхность ковра обеспечивает плавное и точное отслеживание, оптимизированное для оптических сенсоров, а его плавный и утонченный на 20% профиль легко станет частью вашего стола. Доступен в малых и больших размерах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Получите преимущество с Razer Sphex V3 - последней версией нашего самого тонкого жесткого коврика для игровой мыши, который теперь на 20% тоньше и доступен в большем размере. Обновленный с гладким черным дизайном, коврик также был улучшен за счет более гладкой поверхности, закрепленной на липкой основе для стабильного контроля. Твердая и гладкая поверхность ковра обеспечивает плавное и точное отслеживание, оптимизированное для оптических сенсоров, а его плавный и утонченный на 20% профиль легко станет частью вашего стола. Доступен в малых и больших размерах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик для мыши Razer Sphex V3 Large Razer - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик для мыши Razer Sphex V3 Large Razer