Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коврик Razer Goliathus Extended Chroma - HALO Infinite Ed. mouse pad (RZ02-02500600-R3M1)
Наш самый продаваемый мягкий игровой коврик для мыши теперь оснащен подсветкой Razer Chroma™ — готовый осветить каждую победу потрясающим спектром красок. Наблюдайте, как ваша игра загорается ярким блеском, когда вы проводите мышью по Razer Goliathus Chroma со скоростью и точностью. на базе RAZER CHROMA™ RGB. С 16,8 миллионами цветов, бесчисленными узорами, динамическими внутриигровыми световыми эффектами - испытайте полную настройку RGB и более глубокое погружение с крупнейшей в мире экосистемой подсветки для игровых устройств. Поддерживая постоянно растущий список из тысяч устройств и сотен игр и приложений, выведите погружение на новый уровень с помощью расширенных функций, таких как Chroma Studio, Visualizer, Connect и Workshop. улучшает параметры любых игровых мышек. Коврик Razer Goliathus Chroma оптимально подходит для всех настроек чувствительности и видов сенсоров. Независимо от того, играете ли вы с высокой или низкой чувствительностью, лазерным или оптическим сенсором, считывание сигнала всегда будет качественным для обеспечения надежного управления в игре. микротекстурированная тканевая поверхность.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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