Коврик Razer Goliathus Extended Chroma (RZ02-02500300-R3M1)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265759
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х14х14
Вес, г.
400
Описание товара Коврик Razer Goliathus Extended Chroma (RZ02-02500300-R3M1)
Мягкий коврик для мыши Razer Goliathus Chroma теперь оснащен подсветкой Razer Chroma. Этот самый популярный коврик теперь оснащен разноцветной подсветкой с возможностью синхронизации с другими устройствами. Его микротекстурированная тканевая поверхность оптимизирована как для скоростного, так и для точного стиля. Коврик Razer Goliathus Chroma гарантирует непревзойденную точность независимо от вашего стиля игры. Оптимальная поддержка всех видов сенсоров, стилей игры и настроек чувствительности обеспечивает качественное считывание сигнала и отличные скоростные характеристики.
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Мягкий коврик для мыши Razer Goliathus Chroma теперь оснащен подсветкой Razer Chroma. Этот самый популярный коврик теперь оснащен разноцветной подсветкой с возможностью синхронизации с другими устройствами. Его микротекстурированная тканевая поверхность оптимизирована как для скоростного, так и для точного стиля. Коврик Razer Goliathus Chroma гарантирует непревзойденную точность независимо от вашего стиля игры. Оптимальная поддержка всех видов сенсоров, стилей игры и настроек чувствительности обеспечивает качественное считывание сигнала и отличные скоростные характеристики.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик Razer Goliathus Extended Chroma (RZ02-02500300-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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