Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED XL чёрный (900 x 400 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%2 150 руб. 6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652985
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, г.
980
Описание товара Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED XL чёрный (900 x 400 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань)
Идеально подходит для скорости и контроля. Обеспечивает лучшую управляемость мыши при любой ее чувствительности. Вы контролируете каждое свое действие самостоятельно!
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Курьерская доставка в Москве
Идеально подходит для скорости и контроля. Обеспечивает лучшую управляемость мыши при любой ее чувствительности. Вы контролируете каждое свое действие самостоятельно!
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED XL чёрный (900 x 400 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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