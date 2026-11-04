Top.Mail.Ru
Коврик для мыши Defender Black (50550) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коврик для мыши Defender Black (50550)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коврик для мыши Defender Black (50550) - фото 1
Коврик для мыши Defender Black (50550) - фото 2
Коврик для мыши Defender Black (50550) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Defender Black (50550) - фото 1
  • Коврик для мыши Defender Black (50550) - фото 2
  • Коврик для мыши Defender Black (50550) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
340 руб.  610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525714
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
100

Описание товара Коврик для мыши Defender Black (50550)

Гладкая поверхность. Подходит для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любым типом сенсора. Нескользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Оптимальная толщина ковра - 3 мм. Повышенная износостойкость.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Defender Black (50550)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Гладкая поверхность. Подходит для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любым типом сенсора. Нескользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Оптимальная толщина ковра - 3 мм. Повышенная износостойкость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Defender Black (50550) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...