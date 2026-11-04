Коврик для мыши Defender Black (50550)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%340 руб. 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525714
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
100
Описание товара Коврик для мыши Defender Black (50550)
Гладкая поверхность. Подходит для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любым типом сенсора. Нескользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Оптимальная толщина ковра - 3 мм. Повышенная износостойкость.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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Гладкая поверхность. Подходит для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любым типом сенсора. Нескользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Оптимальная толщина ковра - 3 мм. Повышенная износостойкость.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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