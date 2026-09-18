Top.Mail.Ru
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - фото 1
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - фото 2
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - фото 3
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - фото 4
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - фото 1
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - фото 2
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - фото 3
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - фото 4
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий
560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.4
Материал
резина, текстиль
Цвет
синий
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
415

Описание товара Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий

Коврик для мыши OKLICK OK-RG0580 привлечет внимание широкого круга пользователей. Может использоваться при работе на домашнем компьютере, ноутбуке в офисе с любыми видами компьютерных мышей. Имеет подставку под запястье, наполненную абсолютно безопасным, не имеющим запаха гелем. Она снимает напряжение с мышц руки при работе в течение нескольких часов. Коврик для мыши OKLICK OK-RG0580 характеризуется износостойкостью, длительным сроком эксплуатации, хорошим качеством. Основой изделия является вспененная резина, изготовленная по специальным технологиям, мягкая, упругая и прочная, не подверженная механическим повреждениям. Внешнее покрытие выполнено из ткани, по которой легко двигается компьютерная мышь. Тыльная сторона имеет нескользящее покрытие, удерживающее изделие на рабочей поверхности. Изделие можно использовать при работе с лазерными и оптическими мышками.

Отзывы о товаре Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.4
Материал
резина, текстиль
Цвет
синий
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для мыши OKLICK OK-RG0580 привлечет внимание широкого круга пользователей. Может использоваться при работе на домашнем компьютере, ноутбуке в офисе с любыми видами компьютерных мышей. Имеет подставку под запястье, наполненную абсолютно безопасным, не имеющим запаха гелем. Она снимает напряжение с мышц руки при работе в течение нескольких часов. Коврик для мыши OKLICK OK-RG0580 характеризуется износостойкостью, длительным сроком эксплуатации, хорошим качеством. Основой изделия является вспененная резина, изготовленная по специальным технологиям, мягкая, упругая и прочная, не подверженная механическим повреждениям. Внешнее покрытие выполнено из ткани, по которой легко двигается компьютерная мышь. Тыльная сторона имеет нескользящее покрытие, удерживающее изделие на рабочей поверхности. Изделие можно использовать при работе с лазерными и оптическими мышками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BL темно-синий - по цене 560 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...