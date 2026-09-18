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Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный купить с доставкой в Москве
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Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный

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Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный - фото 1
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный - фото 2
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный - фото 3
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный - фото 4
Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный - фото 1
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный - фото 2
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный - фото 3
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный - фото 4
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325248
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.4
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
418

Описание товара Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный

Коврик для мыши OKLICK OK-RG0580 привлечет внимание широкого круга пользователей. Может использоваться при работе на домашнем компьютере, ноутбуке в офисе с любыми видами компьютерных мышей. Имеет подставку под запястье, наполненную абсолютно безопасным, не имеющим запаха гелем. Она снимает напряжение с мышц руки при работе в течение нескольких часов. Коврик для мыши OKLICK OK-RG0580 характеризуется износостойкостью, длительным сроком эксплуатации, хорошим качеством. Основой изделия является вспененная резина, изготовленная по специальным технологиям, мягкая, упругая и прочная, не подверженная механическим повреждениям. Внешнее покрытие выполнено из ткани, по которой легко двигается компьютерная мышь. Тыльная сторона имеет нескользящее покрытие, удерживающее изделие на рабочей поверхности. Изделие можно использовать при работе с лазерными и оптическими мышками.

Отзывы о товаре Коврик Oklick для мыши OK-RG0580-BK черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.4
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для мыши OKLICK OK-RG0580 привлечет внимание широкого круга пользователей. Может использоваться при работе на домашнем компьютере, ноутбуке в офисе с любыми видами компьютерных мышей. Имеет подставку под запястье, наполненную абсолютно безопасным, не имеющим запаха гелем. Она снимает напряжение с мышц руки при работе в течение нескольких часов. Коврик для мыши OKLICK OK-RG0580 характеризуется износостойкостью, длительным сроком эксплуатации, хорошим качеством. Основой изделия является вспененная резина, изготовленная по специальным технологиям, мягкая, упругая и прочная, не подверженная механическим повреждениям. Внешнее покрытие выполнено из ткани, по которой легко двигается компьютерная мышь. Тыльная сторона имеет нескользящее покрытие, удерживающее изделие на рабочей поверхности. Изделие можно использовать при работе с лазерными и оптическими мышками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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