Коврик для мыши Defender Flick XL Redragon (77990)
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Характеристики
Описание товара Коврик для мыши Defender Flick XL Redragon (77990)
Игровой коврик для мыши Redragon Flick XL (77990) - это высококачественный аксессуар для вашего рабочего места. Он обеспечивает комфорт и точность движений, делая вашу игру или работу более продуктивной. Коврик имеет размеры 90х40 см, что позволяет застелить весь стол. Это обеспечивает большую рабочую поверхность, что особенно важно для геймеров и тех, кто проводит много времени за компьютером. Основание коврика выполнено из натуральной резины высокой плотности. Это обеспечивает отличное сцепление с поверхностью стола, предотвращая скольжение мыши. Покрытие коврика выполнено из гладкого и прочного шелка. Оно легко очищается от загрязнений и не деформируется даже при попадании на него жидкости. Особенностью коврика являются прошитые края. Это обеспечивает дополнительную прочность и долговечность аксессуара. Коврик совместим с оптическими и лазерными мышками. Вес коврика составляет всего 1091 грамм, что делает его легким и удобным в использовании. Выбирая игровой коврик для мыши Redragon Flick XL (77990), вы получаете качественный, удобный и надежный аксессуар для вашей работы или игры.
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