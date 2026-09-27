Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%380 руб. 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324918
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
28
Материал
текстиль, резина
Цвет
черный
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
273
Описание товара Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный
Коврик Oklick OK-FP0350 имеет средний размер. Изделие получило немаркую темную раскраску. Размеры коврика составляют 35x28 см, а его толщина равна 2 мм. Основание Oklick OK-FP0350 произведено из резины, четко фиксирующей коврик на месте. Тканевое покрытие способствует идеальному скольжению мыши по поверхности и точному отклику на команды. Такой коврик прослужит довольно долго благодаря простоте в уходе и устойчивости к износу.
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Бренд
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
28
Материал
текстиль, резина
Цвет
черный
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Коврик Oklick OK-FP0350 имеет средний размер. Изделие получило немаркую темную раскраску. Размеры коврика составляют 35x28 см, а его толщина равна 2 мм. Основание Oklick OK-FP0350 произведено из резины, четко фиксирующей коврик на месте. Тканевое покрытие способствует идеальному скольжению мыши по поверхности и точному отклику на команды. Такой коврик прослужит довольно долго благодаря простоте в уходе и устойчивости к износу.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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