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Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный

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Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный - фото 1
Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный - фото 2
Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный - фото 3
Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный - фото 1
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный - фото 2
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный - фото 3
  • Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
380 руб.  870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324918
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
28
Материал
текстиль, резина
Цвет
черный
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
273

Описание товара Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный

Коврик Oklick OK-FP0350 имеет средний размер. Изделие получило немаркую темную раскраску. Размеры коврика составляют 35x28 см, а его толщина равна 2 мм. Основание Oklick OK-FP0350 произведено из резины, четко фиксирующей коврик на месте. Тканевое покрытие способствует идеальному скольжению мыши по поверхности и точному отклику на команды. Такой коврик прослужит довольно долго благодаря простоте в уходе и устойчивости к износу.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Oklick OK-FP0350 черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
28
Материал
текстиль, резина
Цвет
черный
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик Oklick OK-FP0350 имеет средний размер. Изделие получило немаркую темную раскраску. Размеры коврика составляют 35x28 см, а его толщина равна 2 мм. Основание Oklick OK-FP0350 произведено из резины, четко фиксирующей коврик на месте. Тканевое покрытие способствует идеальному скольжению мыши по поверхности и точному отклику на команды. Такой коврик прослужит довольно долго благодаря простоте в уходе и устойчивости к износу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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