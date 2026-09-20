Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539353
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
полиэстер
Цвет
графитовый
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
110
Описание товара Коврик Logitech Mouse Pad Studio Series Graphite (956-000049)
Мягкий коврик для мыши, обеспечивающий комфортное скольжение без каких-либо усилий. Коврик Logitech Mouse Pad имеет влагозащищенное покрытие, что позволяет ему не впитывать случайно пролитую жидкость. Вы можете просто вытереть ее влажной салфеткой.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.2
Материал
полиэстер
Цвет
графитовый
Ширина, см
20
Страна производитель
Китай
Мягкий коврик для мыши, обеспечивающий комфортное скольжение без каких-либо усилий. Коврик Logitech Mouse Pad имеет влагозащищенное покрытие, что позволяет ему не впитывать случайно пролитую жидкость. Вы можете просто вытереть ее влажной салфеткой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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