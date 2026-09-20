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Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED L чёрный (430 x 370 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань) купить с доставкой в Москве
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Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED L чёрный (430 x 370 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань)

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Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED L чёрный (430 x 370 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань) - фото 1
Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED L чёрный (430 x 370 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED L чёрный (430 x 370 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань) - фото 1
  • Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED L чёрный (430 x 370 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
1 610 руб.  4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652984
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, г.
590

Описание товара Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED L чёрный (430 x 370 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань)

Идеально подходит для скорости и контроля. Обеспечивает лучшую управляемость мыши при любой ее чувствительности. Вы контролируете каждое свое действие самостоятельно!

Отзывы о товаре Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED L чёрный (430 x 370 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально подходит для скорости и контроля. Обеспечивает лучшую управляемость мыши при любой ее чувствительности. Вы контролируете каждое свое действие самостоятельно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Mad Catz G.L.I.D.E. SPEED L чёрный (430 x 370 x 3 мм, резина, водоотталкивающая ткань) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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