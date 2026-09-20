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Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) купить с доставкой в Москве
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Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130)

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Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) - фото 1
Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) - фото 2
Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) - фото 3
Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) - фото 1
  • Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) - фото 2
  • Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) - фото 3
  • Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 030 руб.  1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541347
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
193

Описание товара Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130)

Коврик изготовлен из плотной водостойкой микрофибры, по такой поверхности мышь плавно скользит, при этом курсор позиционируется с высокой точностью. Ты сможешь использовать его и с лазерной, и с оптической мышью. Нижняя поверхность Lenovo Y Gaming Mouse Pad, напротив, обладает антискользящими свойствами, чтобы коврик надежно фиксировался на столе. Его края отделаны плетеным швом, поэтому аксессуар не будет изнашиваться при интенсивных нагрузках во время игровых баталий.

Отзывы о товаре Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик изготовлен из плотной водостойкой микрофибры, по такой поверхности мышь плавно скользит, при этом курсор позиционируется с высокой точностью. Ты сможешь использовать его и с лазерной, и с оптической мышью. Нижняя поверхность Lenovo Y Gaming Mouse Pad, напротив, обладает антискользящими свойствами, чтобы коврик надежно фиксировался на столе. Его края отделаны плетеным швом, поэтому аксессуар не будет изнашиваться при интенсивных нагрузках во время игровых баталий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Lenovo Legion Mouse Pad черный 350x250x3мм (GXY0K07130) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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