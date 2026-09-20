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Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB купить с доставкой в Москве
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Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB

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Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 1
Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 2
Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 3
Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 4
Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 5
Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 6
Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 7
Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
  • Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 7
  • Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652073
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х36х24
Вес, кг.
12.8

Описание товара Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB

Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT ARGB обеспечивает высокую производительность охлаждения игрового ПК и рабочей станции. Он предназначен для обслуживания процессоров Intel и AMD с тепловыделением до 280 Вт. Башенная конструкция с 2-секционным радиатором из алюминия, 7 тепловыми трубками диаметром 6 мм и никелированным основанием гарантирует стабильное охлаждение процессора при разной вычислительной нагрузке. Кулер ID-Cooling SE-207-XT ARGB оснащен двумя вентиляторами диаметром 120 мм с настройкой скорости вращения крыльчатки от 500 до 1500 об/мин. Гидродинамический подшипник обеспечивает стабильное функционирование и низкий уровень шума в пределах 35.2 дБ. Белая крыльчатка украшена светодиодной подсветкой ARGB, которая формирует яркие световые эффекты в процессе работы кулера.

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling SE-207-XT ARGB




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT ARGB обеспечивает высокую производительность охлаждения игрового ПК и рабочей станции. Он предназначен для обслуживания процессоров Intel и AMD с тепловыделением до 280 Вт. Башенная конструкция с 2-секционным радиатором из алюминия, 7 тепловыми трубками диаметром 6 мм и никелированным основанием гарантирует стабильное охлаждение процессора при разной вычислительной нагрузке. Кулер ID-Cooling SE-207-XT ARGB оснащен двумя вентиляторами диаметром 120 мм с настройкой скорости вращения крыльчатки от 500 до 1500 об/мин. Гидродинамический подшипник обеспечивает стабильное функционирование и низкий уровень шума в пределах 35.2 дБ. Белая крыльчатка украшена светодиодной подсветкой ARGB, которая формирует яркие световые эффекты в процессе работы кулера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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