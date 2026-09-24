Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб.
В наличии
Код товара: 716503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
2.25
Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf черный
Жидкостная система охлаждения ID-Cooling FX240 INF совместима с сокетами Intel и AMD. Устройство рассеивает мощность до 300 Вт. Показатель достаточен для безопасной и эффективной работы процессора экстра-класса. Система охлаждения подходит для оснащения мощного игрового ПК или высокопроизводительной рабочей станции. Эффективность устройства обеспечивается мощным мотором помпы, высокой плотностью ребер радиатора и двумя 120-миллиметровыми вентиляторами. Их скорость вращения регулируется автоматически, в диапазоне от 300 до 2000 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума вентиляторов – 27.2 дБ. Система работает почти бесшумно при минимальной нагрузке на процессор.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Жидкостная система охлаждения ID-Cooling FX240 INF совместима с сокетами Intel и AMD. Устройство рассеивает мощность до 300 Вт. Показатель достаточен для безопасной и эффективной работы процессора экстра-класса. Система охлаждения подходит для оснащения мощного игрового ПК или высокопроизводительной рабочей станции. Эффективность устройства обеспечивается мощным мотором помпы, высокой плотностью ребер радиатора и двумя 120-миллиметровыми вентиляторами. Их скорость вращения регулируется автоматически, в диапазоне от 300 до 2000 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума вентиляторов – 27.2 дБ. Система работает почти бесшумно при минимальной нагрузке на процессор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf черный - этот товар вы можете купить по цене 3830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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