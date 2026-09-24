Кулер Zalman CNPS14X DUO Black
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Характеристики
Описание товара Кулер Zalman CNPS14X DUO Black
Кулер для процессора ZALMAN CNPS14X DUO BLACK – воздушная система охлаждения, которая справится с отводом тепла от чипсета мощностью до 270 Вт. Модель обладает размерами 126x135x159 мм и весит 1160 г. Двухбашенная конструкция предусматривает шесть медных теплопроводящих трубок диаметром 6 мм и основание с теплораспределительной подошвой. Тепловые трубки полностью заключены в опорную пластину для полного контакта с процессорной крышкой по всей площади поверхности тепловых трубок. Это позволяет увеличить эффективность теплообмена. Кулер для процессора ZALMAN CNPS14X DUO BLACK совместим с востребованными сокетами от AMD и Intel.
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