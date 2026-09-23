Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE
Вентилятор Gigabyte AORUS EZ CHAIN FAN 120 ICE (3-Pack) представляет собой комплект из трех высокопроизводительных 120-мм вентиляторов, разработанных для эффективного охлаждения компьютерных систем. Каждый вентилятор оснащен 4-контактным PWM-разъемом для точного управления скоростью вращения в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. При максимальной производительности уровень шума составляет всего 29 дБ, что обеспечивает тихую работу системы. Модель отличается белым цветом корпуса и поддерживает технологию ARGB-подсветки, позволяющую создавать уникальные световые эффекты. Вентиляторы оснащены инновационной системой EZ-Chain для удобного соединения и прокладки кабелей, что значительно упрощает процесс сборки и кабельный менеджмент в компьютерном корпусе.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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