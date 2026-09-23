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Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE

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Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 1
Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 2
Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 3
Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 4
Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 5
Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
  • Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 1
  • Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 2
  • Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 3
  • Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 4
  • Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 5
  • Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739077
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х9
Вес, г.
300

Описание товара Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE

Вентилятор Gigabyte AORUS EZ CHAIN FAN 120 ICE (3-Pack) представляет собой комплект из трех высокопроизводительных 120-мм вентиляторов, разработанных для эффективного охлаждения компьютерных систем. Каждый вентилятор оснащен 4-контактным PWM-разъемом для точного управления скоростью вращения в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. При максимальной производительности уровень шума составляет всего 29 дБ, что обеспечивает тихую работу системы. Модель отличается белым цветом корпуса и поддерживает технологию ARGB-подсветки, позволяющую создавать уникальные световые эффекты. Вентиляторы оснащены инновационной системой EZ-Chain для удобного соединения и прокладки кабелей, что значительно упрощает процесс сборки и кабельный менеджмент в компьютерном корпусе.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Gigabyte AORUS EZ CHAIN FAN 120 ICE (3-Pack) представляет собой комплект из трех высокопроизводительных 120-мм вентиляторов, разработанных для эффективного охлаждения компьютерных систем. Каждый вентилятор оснащен 4-контактным PWM-разъемом для точного управления скоростью вращения в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. При максимальной производительности уровень шума составляет всего 29 дБ, что обеспечивает тихую работу системы. Модель отличается белым цветом корпуса и поддерживает технологию ARGB-подсветки, позволяющую создавать уникальные световые эффекты. Вентиляторы оснащены инновационной системой EZ-Chain для удобного соединения и прокладки кабелей, что значительно упрощает процесс сборки и кабельный менеджмент в компьютерном корпусе.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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