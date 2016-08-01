Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-3000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718954
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-3000 об/мин
Уровень шума
45
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х49х42
Вес, кг.
20.4
Описание товара Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016
Кулер для процессора Alseye оснащён сразу двумя мощными вентиляторами диаметром 120 мм — такой тандем эффективно рассеивает лишнее тепло даже при серьёзных нагрузках и помогает поддерживать стабильную работу вашего ПК. Радиатор выполнен из алюминия с медными элементами, что обеспечивает быстрый отвод тепла от процессора. Уровень шума 45 дБ — оптимальный баланс между производительным охлаждением и комфортом во время работы или игр. Такая система охлаждения отлично подойдёт тем, кто собирает игровой или рабочий компьютер и хочет защитить процессор от перегрева без лишних хлопот.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-3000 об/мин
Уровень шума
45
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Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора Alseye оснащён сразу двумя мощными вентиляторами диаметром 120 мм — такой тандем эффективно рассеивает лишнее тепло даже при серьёзных нагрузках и помогает поддерживать стабильную работу вашего ПК. Радиатор выполнен из алюминия с медными элементами, что обеспечивает быстрый отвод тепла от процессора. Уровень шума 45 дБ — оптимальный баланс между производительным охлаждением и комфортом во время работы или игр. Такая система охлаждения отлично подойдёт тем, кто собирает игровой или рабочий компьютер и хочет защитить процессор от перегрева без лишних хлопот.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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