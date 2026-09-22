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Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G)

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Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 4
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 5
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 6
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 7
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 8
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 9
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 10
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 11
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 12
Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 7
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 8
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 9
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 10
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 11
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 12
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717632
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
20.4
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
47х47х27
Вес, кг.
15.18

Описание товара Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL AN600 LGA1700/1200/115X/AM5/AM4 низкопрофильный 67mm (18шт/кор, TDP 180W, PWM, White LED Fan 120mm, 6 тепл. трубок, Copper Base, черный) RET



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Deepcool AN600 (R-AN600-BKNNMN-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Развернуть
Уровень шума
20.4
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AN600 LGA1700/1200/115X/AM5/AM4 низкопрофильный 67mm (18шт/кор, TDP 180W, PWM, White LED Fan 120mm, 6 тепл. трубок, Copper Base, черный) RET


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
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Доставка
Отзывы


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