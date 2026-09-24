Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1)
Мощный кулер для процессора DEEPCOOL AK500 ZERO DARK оснащен вентилятором 12 см, 5 тепловыми трубками и большим радиатором. Устройство развивает скорость в пределах 500-1850 об/мин, сохраняет баланс между бесшумным движением лопастей и эффективным охлаждением под нагрузкой. Мощность рассеивания 240 Вт помогает поддерживать оптимальную температуру компонентов при работе системы на пике производительности. DEEPCOOL AK500 ZERO DARK привлекает внимание стильным дизайном с окрашенными в черный цвет деталями. Модель с двунаправленными медными трубками сохраняет эффективность охлаждения при установке в любом положении. Кулер не требует разборки при монтаже, сохраняет удобный доступ к слотам материнской платы.
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