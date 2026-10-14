Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 DIGITAL [R-AK400-BKADMN-G] с медно-алюминиевой базой, радиатором из алюминия и 4 6-миллиметровыми тепловыми трубками позиционируется как устройство для охлаждения ЦПУ ПК. Задачей компонента башенного типа является отвод и рассеивание выделяемой процессором при работе тепловой энергии. Модель подходит для процессора с уровнем тепловыделения до 220 Вт и сокетом AM4, AM5, LGA 1150, а также LGA 1151 или другим разъемом подключения. Процессорная система охлаждения DEEPCOOL AK400 DIGITAL [R-AK400-BKADMN-G] высотой 156 мм поставляется с одним вентилятором размером 120 мм, который присоединяется к порту 4-pin. Скорость вращения вентилятора задается автоматикой и может составлять от 500 до 1850 об/мин в зависимости от уровня тепловой нагрузки ЦПУ. В кулере предусмотрена подсветка на многоцветных ARGB-светодиодах, интегрированных в корпус вентилятора.
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