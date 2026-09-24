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Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB)

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Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 9
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 10
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 11
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 12
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 13
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 14
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 15
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 9
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 10
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 11
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 12
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 13
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 14
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 15
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB)
4 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х15
Вес, кг.
1.6

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB)

Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB поддерживает большинство сокетов Intel и AMD, и может обеспечить хорошую производительность охлаждения при низком уровне шума. Он имеет 6 тепловых трубок и алюминиевый радиатор. Конструкция дополнена двумя 12-сантиметровыми вентиляторами с автоматически регулируемой скоростью вращения до 2000 об/мин. Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB легко устанавливается на различные сокеты и имеет высокую совместимость с памятью и другими компонентами, что делает его подходящим выбором для большинства сборок.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB поддерживает большинство сокетов Intel и AMD, и может обеспечить хорошую производительность охлаждения при низком уровне шума. Он имеет 6 тепловых трубок и алюминиевый радиатор. Конструкция дополнена двумя 12-сантиметровыми вентиляторами с автоматически регулируемой скоростью вращения до 2000 об/мин. Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB легко устанавливается на различные сокеты и имеет высокую совместимость с памятью и другими компонентами, что делает его подходящим выбором для большинства сборок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB) – стоимость товара 4450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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