Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G)
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool AS500 (R-AS500-BKNLMN-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL AS500 [R-AS500-BKNLMN-G] имеет конструкцию башенного типа, отличается высокой производительностью и способен рассеивать до 220 Вт мощности. Благодаря этому данная модель станет отличным выбором для мощных игровых систем и рабочих станций на базе решений от Intel и AMD. В основе кулера используется медно-алюминиевое основание, которое вместе с алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками обеспечивает эффективный сбор тепла. Также в конструкции предусмотрен 9-лепестковый вентилятор диаметром 140 мм, который может работать на скорости от 500 до 1200 об/мин и создавать поток воздуха силой до 70.81 CFM, что позволяет быстро понижать температуру процессора. Уровень шума при работе не превышает 26 дБ. Кулер для процессора DEEPCOOL AS500 [R-AS500-BKNLMN-G] использует в конструкции качественные материалы, что обеспечивает высокую надежность и отказоустойчивость. Помимо этого модель отличается стильным дизайном с многоцветной RGB-подсветкой, которая поможет придать вашей сборке яркий и индивидуальный внешний вид. Для подключения используется коннектор 3-pin +12V. Кулер поставляется вместе с термопастой в отдельной емкости.
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