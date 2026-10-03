Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (4 Pack) (ACFAN00292A)
Комплект вентиляторов Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00292A] – это 4 кулера с размерами по 80x80 мм. Благодаря совместной работе устройства развивают скорость до 7000 об/мин и быстро охлаждают центральный процессор. Автоматическая система регулировки ускоряет движение лопастей при сильном нагреве и замедляет вращение при достижении нормальной температуры. Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00292A] представлены в компактных черных корпусах без подсветки. Толщина 38 мм упрощает установку кулеров в нужной части процессора. Подключение по разъему 4 pin сохраняет возможность авторегулировки оборотов при поддержке предельного тока 500 мА.
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