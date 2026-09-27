Кулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-207-XT_ADVANCED)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 599945
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3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
50
Описание товара Кулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-207-XT_ADVANCED)
Кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED [SE-207-XT AD] предназначен для охлаждения устройств Intel серии LGA 115x и AMD серий AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1. Он оснащен мощным вентилятором диаметром 12 см и 7 тепловыми трубками. Кулер также имеет алюминиевый радиатор с крыльчатками на большом расстоянии, что снижает скорость воздушного потока и повышает его мощность. Кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED [SE-207-XT AD] поддерживает режим PWM (автоматическая регулировка оборотов) и может работать с частотой от 700 до 1800 об./мин. Благодаря этому он обеспечивает высокую производительность при минимальном уровне шума.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED [SE-207-XT AD] предназначен для охлаждения устройств Intel серии LGA 115x и AMD серий AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1. Он оснащен мощным вентилятором диаметром 12 см и 7 тепловыми трубками. Кулер также имеет алюминиевый радиатор с крыльчатками на большом расстоянии, что снижает скорость воздушного потока и повышает его мощность. Кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED [SE-207-XT AD] поддерживает режим PWM (автоматическая регулировка оборотов) и может работать с частотой от 700 до 1800 об./мин. Благодаря этому он обеспечивает высокую производительность при минимальном уровне шума.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-207-XT_ADVANCED) - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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