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Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws купить с доставкой в Москве
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Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws

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Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 1
Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 2
Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 3
Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 4
Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 5
Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 6
Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 1
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 2
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 3
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 4
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 5
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 6
  • Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws
1 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект крепежа
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
26.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х11
Вес, г.
400

Описание товара Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws

Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью.

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Дополнительно
комплект крепежа
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
26.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ all Intel /AMD AM4/ Screws - купить по цене 1260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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