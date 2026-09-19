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Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD

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Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 1
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 2
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 3
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 4
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 5
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 6
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 7
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 8
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 9
Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
Уровень шума
20
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 6
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 7
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 8
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 9
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413323
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
Уровень шума
20
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
91

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD

Вентилятор ID-Cooling [NO-9225-SD] представляет собой дополнительное устройство для охлаждения системного блока и его корпуса. Особенность модели в аэродинамической конструкции, благодаря чему вентилятор может разгонять скорость до 1500 об/мин, что способствует более эффективному охлаждению. Размеры вентилятора составляют 92x92 мм, что говорит о его компактности. В связи с этим, модель устанавливается при помощи разъема 3-pin. ID-Cooling [NO-9225-SD] применяет в работе для гидродинамические подшипники (скольжения), что позволяет нейтрализовать шумы, исходящие от вентилятора в процессе его работы: его уровень шума составляет 20 дБ. В комплекте предусмотрены монтажные винты, что избавит вас от поисков аксессуаров для установки вентилятора. Модель выполнена в компактном корпусе с черным каркасом и серой крыльчаткой.



Теги товара: Для корпуса, Алюминий

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
Уровень шума
20
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-Cooling [NO-9225-SD] представляет собой дополнительное устройство для охлаждения системного блока и его корпуса. Особенность модели в аэродинамической конструкции, благодаря чему вентилятор может разгонять скорость до 1500 об/мин, что способствует более эффективному охлаждению. Размеры вентилятора составляют 92x92 мм, что говорит о его компактности. В связи с этим, модель устанавливается при помощи разъема 3-pin. ID-Cooling [NO-9225-SD] применяет в работе для гидродинамические подшипники (скольжения), что позволяет нейтрализовать шумы, исходящие от вентилятора в процессе его работы: его уровень шума составляет 20 дБ. В комплекте предусмотрены монтажные винты, что избавит вас от поисков аксессуаров для установки вентилятора. Модель выполнена в компактном корпусе с черным каркасом и серой крыльчаткой.


Теги товара: Для корпуса, Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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