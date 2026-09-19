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Вентилятор для корпуса Gembird S8025H-3P4M купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Gembird S8025H-3P4M

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Вентилятор для корпуса Gembird S8025H-3P4M - фото 1
Вентилятор для корпуса Gembird S8025H-3P4M - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Gembird S8025H-3P4M - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Gembird S8025H-3P4M - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
300 руб.  580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364417
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
80

Описание товара Вентилятор для корпуса Gembird S8025H-3P4M

Вентилятор малошумящий для компьютерного корпуса. Устройство предназначено для принудительного отвода тепла от компонентов системного блока. Кулер имеет гидродинамический подшипник и отличается пониженным акустическим шумом - не более 22.5 дБ.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Gembird S8025H-3P4M




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор малошумящий для компьютерного корпуса. Устройство предназначено для принудительного отвода тепла от компонентов системного блока. Кулер имеет гидродинамический подшипник и отличается пониженным акустическим шумом - не более 22.5 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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